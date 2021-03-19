Рада сегодня проведет два внеочередных заседания

Об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram, пишет RegioNews.

"Сегодня в пятницу два внеочередных. Первое внеочередное о изменении графика Рады и законопроект о вакцине. Второе об отмене "летнего времени", коллекторские законы и законопроекты о валютных заемщиков", - написал он.