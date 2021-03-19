Рада сегодня проведет два внеочередных заседания
Планируется отменить летнее время
Планируется отменить летнее время
В пятницу, 19 марта, Верховная Рада проведет два внеочередных заседания парламента. Первое внеочередное касается изменения графика работы ВР законопроекта и о снятии ответственности с производителей вакцин.
Об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram, пишет RegioNews.
"Сегодня в пятницу два внеочередных. Первое внеочередное о изменении графика Рады и законопроект о вакцине. Второе об отмене "летнего времени", коллекторские законы и законопроекты о валютных заемщиков", - написал он.
Ранее в "Слуге народа" заговорили о возможных ночных заседаниях Рады.
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