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19 марта 2021, 11:50 92

Рада сегодня проведет два внеочередных заседания

19 марта 2021, 11:50 92
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В пятницу, 19 марта, Верховная Рада проведет два внеочередных заседания парламента. Первое внеочередное касается изменения графика работы ВР законопроекта и о снятии ответственности с производителей вакцин.

Об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram, пишет RegioNews.

"Сегодня в пятницу два внеочередных. Первое внеочередное о изменении графика Рады и законопроект о вакцине. Второе об отмене "летнего времени", коллекторские законы и законопроекты о валютных заемщиков", - написал он.

Ранее в "Слуге народа" заговорили о возможных ночных заседаниях Рады.

Украина нардепы Верховная Рада нардеп парламент

 
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