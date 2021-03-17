У "Слузі народу" заговорили про можливі нічні засідання Ради
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не виключає, що ВР може збиратися на засідання вночі. Це пов'язано з великою кількістю поправок у законопроекті про завершення земельної реформи.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.
"Може бути спрощена процедура розгляду цього законопроекту. Можуть бути нічні засідання, позачергові засідання Верховної ради на вимогу народних депутатів", - розповів парламентарій.
Він підкреслив, що прискорений розгляд законопроекту можливий у разі, якщо депутати зберуть підписи під ініціативою про застосування такої процедури, а парламент схвалить її застосування.
"Далі кожна фракція подає по 5 поправок, будь-яких, які вони вважають за потрібне. Комітет збирається і з приводу цих правок готує додаткову порівняльну таблицю, виносить на розгляд ВР цю таблицю... Таким чином, ця процедура скорочується до півгодини - 40 хвилин", - розповів глава фінкомітету.
Нардеп уточнив, що збір підписів ще не починався, адже зараз ще проводяться переговори з опозицією.
"Закликають до голосу розуму. Якщо закличуть, то все буде добре, то ми розглянемо швидко цей законопроект без будь-яких процедур. Якщо ні, напевно, ми будемо змушені застосовувати й інші процедури", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, у Раді збирають підписи для позачергового засідання.