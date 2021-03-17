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17 березня 2021, 12:59 7

У "Слузі народу" заговорили про можливі нічні засідання Ради

17 березня 2021, 12:59 7
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Це пов'язано з великою кількістю поправок у законопроекті про завершення земельної реформи
Це пов'язано з великою кількістю поправок у законопроекті про завершення земельної реформи
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Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не виключає, що ВР може збиратися на засідання вночі. Це пов'язано з великою кількістю поправок у законопроекті про завершення земельної реформи.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

"Може бути спрощена процедура розгляду цього законопроекту. Можуть бути нічні засідання, позачергові засідання Верховної ради на вимогу народних депутатів", - розповів парламентарій.

Він підкреслив, що прискорений розгляд законопроекту можливий у разі, якщо депутати зберуть підписи під ініціативою про застосування такої процедури, а парламент схвалить її застосування.

"Далі кожна фракція подає по 5 поправок, будь-яких, які вони вважають за потрібне. Комітет збирається і з приводу цих правок готує додаткову порівняльну таблицю, виносить на розгляд ВР цю таблицю... Таким чином, ця процедура скорочується до півгодини - 40 хвилин", - розповів глава фінкомітету.

Нардеп уточнив, що збір підписів ще не починався, адже зараз ще проводяться переговори з опозицією.

"Закликають до голосу розуму. Якщо закличуть, то все буде добре, то ми розглянемо швидко цей законопроект без будь-яких процедур. Якщо ні, напевно, ми будемо змушені застосовувати й інші процедури", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, у Раді збирають підписи для позачергового засідання.

Україна Слуга народа нардепи нардеп Данило Гетьманцев

 
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