Рада поки не планує змінювати графік роботи через суворий карантин у Києві - нардеп Верещук

Наступного тижня – робота в регіонах

Наступного тижня – робота в регіонах

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Верховна Рада поки що не планує змінювати графік роботи у зв'язку з впровадженням суворих карантинних обмежень у Києві з 20 березня.

Про це повідомила журналістам народний депутат Ірина Верещук з фракції "Слуга народу" на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Щодо Верховної Ради, ми допрацьовуємо завтра останній день (пленарного тижня – ред.) і потім - тиждень роботи у регіонах... Принаймні я знаю, що пан Разумков сказав, що нічого для нас поки що не змінюється", - зазначила Верещук.

Як повідомлялося, у Києві з 20 березня вводять локдаун: що буде заборонено. Обмеження діятимуть до 9 квітня.