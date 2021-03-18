"Сам винен": Арахамія відповів на звинувачення Дубінського щодо історії з "плівками Деркача"

Після введення санкцій США, Дубінський зіткнувся з рядом життєвих незручностей

Після введення санкцій США, Дубінський зіткнувся з рядом життєвих незручностей

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на звинувачення Олександра Дубінського в тому, що Офіс президента змушував його публічно розкручувати історію з публікацією "плівок Деркача".

Як передає RegioNews, про це Арахамія повідомив у коментарі PavlovskyNews.

За словами Арахамії, після введення санкції Дубінський зіткнувся з рядом життєвих незручностей - йому навіть проблематично проводити фінансові операції, і зараз він звинувачує інших у тому, в чому сам винен.

Я не розумію його неконструктивної позиції, коли він свої емоції, свій лобізм починає виливати на всіх навколо, не думаючи про те, що в першу чергу винен сам він. Тому що він дійсно публічно висловлювався, відправляв листи в Конгрес і так далі", - відзначає Арахамія.

Водночас Арахамія не взяв судити, справедливо чи ні проти Дубінського були введені санкції.

"Він же розумний хлопець... Пройде деякий час і буде переоцінка того, що відбувається", - заявив Арахамія, назвавши малоймовірним сценарій повернення Дубінського в ряди "слуг".

Нагадаємо, Дубінський звинуватив Офіс президента у спробі втручання в справи США, через які, проти нього були введені санкції.