На Донбассе за сутки пять обстрелов, обошлось без потерь - штаб

Боевики стреляли из подствольных и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Боевики стреляли из подствольных и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Фото: из открытых источников

17 марта, с начала суток в зоне проведения ООС на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, недалеко от поселка Новотошковское, противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарска и Песков - из станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников", - добавили в штабе ООС.

Также сегодня с помощью беспилотников малого и дальнего радиусов действия специальная мониторинговая миссия зафиксировала на полигонах ОРДЛО значительное скопление вооружения и военной техники.

Напомним, 16 марта было зафиксировано 7 случаев нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.