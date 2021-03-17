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Бойовики за добу 9 раз порушили режим "тиші" на Донбасі
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17 березня 2021, 08:11 37

Бойовики за добу 9 раз порушили режим "тиші" на Донбасі

17 березня 2021, 08:11 37
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Внаслідок обстрілу, бойове травмування отримав військовослужбовець ЗСУ
Внаслідок обстрілу, бойове травмування отримав військовослужбовець ЗСУ
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 16 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Збройні формування бойовиків ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

Внаслідок обстрілу, бойове травмування отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний", - зазначають у штабі.

Також повідомляється, що бойовики вели обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя - з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Водночас у передмісті Авдіївки та Лебединскього бойовики обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції сил ООС із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 17 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 16 березня було зафіксовано 7 випадків порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

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