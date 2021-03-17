У "Слузі народу" відреагували на скандальні висловлювання Арестовича, назвавши їх "свинством"

Депутатка не взяла б його працювати речником української делегації

Депутатка не взяла б його працювати речником української делегації

Фото: з відкритих джерел

Заступниця голови фракції "Слуга народу", народна депутатка Євгенія Кравчук назвала поведінку речника української делегації Тристоронньої контактної групи Олексія Арестовича неприпустимою і просто "свинством". Він раніше нахамив людині, яка попросила його писати українською щодо засідань ТКГ.

Про це вона заявила в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske, передає RegioNews.

Я вважаю, те, що зробив Арестович - це неприпустимо, свинство... Така поведінка точно лише дискредитує його як людину, яка мала б доносити інформацію про перебіг переговорів", - підкреслила вона.

Вона додала, що керівництву фракції необхідно підняти цю тему і запросити його на засідання.

Я думаю, що нам - керівництву фракції - варто цю тему порушити і запросити його на засідання фракції. Бо до нього й раніше були питання", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Кравчук пояснила, чому "слуги" виступали на "каналах Медведчука".