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17 березня 2021, 09:44 51

У "Слузі народу" відреагували на скандальні висловлювання Арестовича, назвавши їх "свинством"

17 березня 2021, 09:44 51
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Депутатка не взяла б його працювати речником української делегації
Депутатка не взяла б його працювати речником української делегації
Фото: з відкритих джерел
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Заступниця голови фракції "Слуга народу", народна депутатка Євгенія Кравчук назвала поведінку речника української делегації Тристоронньої контактної групи Олексія Арестовича неприпустимою і просто "свинством". Він раніше нахамив людині, яка попросила його писати українською щодо засідань ТКГ.

Про це вона заявила в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske, передає RegioNews.

Я вважаю, те, що зробив Арестович - це неприпустимо, свинство... Така поведінка точно лише дискредитує його як людину, яка мала б доносити інформацію про перебіг переговорів", - підкреслила вона.

Вона додала, що керівництву фракції необхідно підняти цю тему і запросити його на засідання.

Я думаю, що нам - керівництву фракції - варто цю тему порушити і запросити його на засідання фракції. Бо до нього й раніше були питання", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Кравчук пояснила, чому "слуги" виступали на "каналах Медведчука".

ТКГ Слуга народа засідання скандал олексій арестович

 
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