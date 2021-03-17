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17 березня 2021, 16:50 137

Нардеп Ганна Скороход вдруге захворіла на коронавірус

17 березня 2021, 16:50 137
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Колишній член партії "Слуга народу" Анна Скороход, яка в липні минулого року перейшла в депутатську групу "За майбутнє", вже вдруге захворіла на коронавірус.

Про це в середу, 17 березня, повідомив нардеп партії "ЄС" Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі, інформує RegioNews.

"Депутат групи "За майбутнє" (колишня "Слуга народу") Ганна Скороход захворіла на коронавірус вдруге", - написав він.

Нагадаємо, раніше Разумков розповів, скільки нардепів заразилися коронавірусом.

коронавірус Україна нардепи нардеп Анна Скороход

 
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