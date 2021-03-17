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17 марта 2021, 16:50 178

Нардеп Анна Скороход во второй раз заразилась коронавирусом

17 марта 2021, 16:50 178
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Бывший член партии "Слуга народа" Анна Скороход, которая в июле прошлого года перешла в депутатскую группу "За будущее", уже второй раз заразилась коронавирусной инфекцией. 

Об этом в среду, 17 марта, сообщил нардеп партии "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале, информирует RegioNews.

"Депутат группы "За майбутнє" (бывшая "Слуга народа") Анна Скороход заболела коронавирусом второй раз", - написал он.

Напомним, ранее Разумков рассказал, сколько нардепов заразились коронавирусом.

коронавирус Украина нардепы нардеп Анна Скороход

 
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