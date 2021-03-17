Нардеп Анна Скороход во второй раз заразилась коронавирусом

Парламент пока не планирует закрываться на карантин

Парламент пока не планирует закрываться на карантин

Facebook

Бывший член партии "Слуга народа" Анна Скороход, которая в июле прошлого года перешла в депутатскую группу "За будущее", уже второй раз заразилась коронавирусной инфекцией.

Об этом в среду, 17 марта, сообщил нардеп партии "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале, информирует RegioNews. "Депутат группы "За майбутнє" (бывшая "Слуга народа") Анна Скороход заболела коронавирусом второй раз", - написал он. Напомним, ранее Разумков рассказал, сколько нардепов заразились коронавирусом.

.