Нардеп Анна Скороход во второй раз заразилась коронавирусом
Парламент пока не планирует закрываться на карантин
Парламент пока не планирует закрываться на карантин
Бывший член партии "Слуга народа" Анна Скороход, которая в июле прошлого года перешла в депутатскую группу "За будущее", уже второй раз заразилась коронавирусной инфекцией.
Об этом в среду, 17 марта, сообщил нардеп партии "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале, информирует RegioNews.
"Депутат группы "За майбутнє" (бывшая "Слуга народа") Анна Скороход заболела коронавирусом второй раз", - написал он.
Напомним, ранее Разумков рассказал, сколько нардепов заразились коронавирусом.
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