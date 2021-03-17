У Раді збирають підписи для позачергового засідання

Ініціатива позачергового засідання належить депутату Антону Полякову

Ініціатива позачергового засідання належить депутату Антону Полякову

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У Верховній Раді збирають підписи для позачергового засідання.

Про це повідомив "Страні" депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Качура, пише RegioNews.

"Є п'ять екстрених питань, які стосуються тарифів на електроенергію і газ. Люди не можуть чекати поки парламент розгляне всі поправки до земельного кодексу, якими опозиція блокує роботу ВР", - заявив Качура

Качура прогнозує, що потрібно 3-4 тижні для розгляду всіх поправок.

Ініціатива позачергового засідання належить депутату Антону Полякову. Поляков повідомив "Страні", що залишилося зібрати шість підписів, щоб позачергове засідання щодо тарифів відбулося.

"У мене вже 144 підписи 150. Пам'ятаєте, ми брали декларативні постанови: розглянути, проаналізувати. За фактом ми не зобов'язали Кабмін повернути пільгові тарифи. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія блокує повністю", — повідомив Поляків.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували новий закон про звільнення директора НАБУ Ситника.