Кравчук пояснила, чому "слуги" виступали на "каналах Медведчука"

У фракції була внутрішня домовленість не ходити на канали, однак дотриматись її так і не вдалось

У фракції була внутрішня домовленість не ходити на канали, однак дотриматись її так і не вдалось

Фото: з відкритих джерел

Народна депутатка від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук пояснила, що "політики - люди публічні", а через те, що у "слуг" не має своїх медійних майданчиків вони ходили на ефіри "каналів Медведчука", щоб здійснювати комунікації партії влади.

Про це вона розповіла в інтерв'ю hromadske, передає RegioNews. Люди, які від нас ходили, виконували функцію комунікації партії влади, яка не має своїх медійних майданчиків", - пояснила Кравчук. За її словами, у фракції була внутрішня домовленість не ходити на "канали Медведчука", однак дотриматись її так і не вдалось. Кравчук пояснює це тим, що "політики - люди публічні" й почали брати участь в ефірах телеканалів, які пов'язують із народним депутатом Віктором Медведчуком, після прикладу деяких колег. Як повідомлялося, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

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