08:56  17 березня
В Україні різко зросла кількість нових випадків зараження і смертей від COVID-19
10:39  17 березня
У Раді збирають підписи для позачергового засідання
08:11  17 березня
Бойовики за добу 9 раз порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
17 березня 2021, 09:14 178

Кравчук пояснила, чому "слуги" виступали на "каналах Медведчука"

17 березня 2021, 09:14 178
Читайте также на русском языке
У фракції була внутрішня домовленість не ходити на канали, однак дотриматись її так і не вдалось
У фракції була внутрішня домовленість не ходити на канали, однак дотриматись її так і не вдалось
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народна депутатка від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук пояснила, що "політики - люди публічні", а через те, що у "слуг" не має своїх медійних майданчиків вони ходили на ефіри "каналів Медведчука", щоб здійснювати комунікації партії влади.

Про це вона розповіла в інтерв'ю hromadske, передає RegioNews.

Люди, які від нас ходили, виконували функцію комунікації партії влади, яка не має своїх медійних майданчиків", - пояснила Кравчук.

За її словами, у фракції була внутрішня домовленість не ходити на "канали Медведчука", однак дотриматись її так і не вдалось. Кравчук пояснює це тим, що "політики - люди публічні" й почали брати участь в ефірах телеканалів, які пов'язують із народним депутатом Віктором Медведчуком, після прикладу деяких колег.

Як повідомлялося, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

телеканал санкції Слуга народа ЗМІ Віктор Медведчук

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Туризм і сексизм. Чим запам’ятався голова Миколаївської ОДА Кім за перші сто днів роботи
Лінія розколу: як помститься Дубінський за своє виключення з партії Зеленського
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua