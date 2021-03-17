Кравчук объяснила, почему "слуги" выступали на "каналах Медведчука"

Во фракции была внутренняя договоренность не ходить на каналы, однако соблюсти ее так и не удалось

Во фракции была внутренняя договоренность не ходить на каналы, однако соблюсти ее так и не удалось

Фото: из открытых источников

Народная депутатка от "Слуги Народа" Евгения Кравчук объяснила, что "политики - люди публичные", а потому, что у "слуг" нет своих медийных площадок они ходили на эфиры "каналов Медведчука", чтобы осуществлять коммуникации партии власти.

Об этом она рассказала в интервью hromadske, передает RegioNews. Люди, которые от нас ходили, выполняли функцию коммуникации партии власти, которая не имеет своих медийных площадок", - пояснила Кравчук. По ее словам, у фракции была внутренняя договоренность не ходить на "каналы Медведчука", однако соблюсти ее так и не удалось. Кравчук объясняет это тем, что "политики - люди публичные" и начали принимать участие в эфирах телеканалов, связанных с народным депутатом Виктором Медведчуком, после примера некоторых коллег. Как сообщалось, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

.