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17 марта 2021, 09:14 178

Кравчук объяснила, почему "слуги" выступали на "каналах Медведчука"

17 марта 2021, 09:14 178
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Во фракции была внутренняя договоренность не ходить на каналы, однако соблюсти ее так и не удалось
Во фракции была внутренняя договоренность не ходить на каналы, однако соблюсти ее так и не удалось
Фото: из открытых источников
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Народная депутатка от "Слуги Народа" Евгения Кравчук объяснила, что "политики - люди публичные", а потому, что у "слуг" нет своих медийных площадок они ходили на эфиры "каналов Медведчука", чтобы осуществлять коммуникации партии власти.

Об этом она рассказала в интервью hromadske, передает RegioNews.

Люди, которые от нас ходили, выполняли функцию коммуникации партии власти, которая не имеет своих медийных площадок", - пояснила Кравчук.

По ее словам, у фракции была внутренняя договоренность не ходить на "каналы Медведчука", однако соблюсти ее так и не удалось. Кравчук объясняет это тем, что "политики - люди публичные" и начали принимать участие в эфирах телеканалов, связанных с народным депутатом Виктором Медведчуком, после примера некоторых коллег.

Как сообщалось, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

телеканал санкции Слуга народа СМИ Виктор Медведчук

 
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