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16 березня 2021, 12:18 1216

Останні рейтинги: в Раду зможуть пройти лише чотири партії

16 березня 2021, 12:18 1216
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Ще одна політсила на межі проходження до парламенту
Ще одна політсила на межі проходження до парламенту
Фото: із відкритих джерел
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Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільшу кількість голосів виборців змогла б отримати провладна партія “Слуга народу”.

Про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова, передає RegioNews.

Згідно із даними соціологів, за політсилу Володимира Зеленського готові проголосувати 18% серед усіх опитаних і 26,5% громадян, які прийдуть на дільниці.

За партію "Європейська солідарність” готові проголосувати 13% усіх громадян і 20% тих, які будуть брати участь у виборах.

Партія "Опозиційна платформа За життя” має рівень підтримки 13% і 18% відповідно, ВО "Батьківщина” - 7% і 9%.

На межі проходження до Ради, за даними Центру Разумкова, партія "Сила і честь”, яка має підтримку 4% серед усіх громадян і 5%серед тих, хто визначився і піде голосувати. Решта політичних партій не зможуть подолати бар’єр для проходження в парламент.

15,5 % опитаних заявили, що не будуть брати участі у виборах. Відмовилися відповідати або заявили, що важко відповісти 13,4% серед усіх опитаних і 10,9 серед тих, які підуть голосувати.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Криму та Донбасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Раду зможуть потрапити сім політичних сил.

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