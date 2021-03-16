Последние рейтинги: в Раду смогут пройти только четыре партии

Еще одна политсила на грани прохождения в парламент

Еще одна политсила на грани прохождения в парламент

Фото: из открытых источников

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, наибольшее количество голосов избирателей смогла бы получить правящая партия "Слуга народа".

Об этом говорится в опросе Центра Разумкова, передает RegioNews.

Согласно данным социологов, за политсилу Владимира Зеленского готовы проголосовать 18% всех опрошенных и 26,5% граждан, которые придут на участки.

За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 13% всех граждан и 20% тех, которые будут участвовать в выборах.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет уровень поддержки 13% и 18% соответственно, ВО "Батькивщина" - 7% и 9%.

На грани прохождения в Раду, по данным Центра Разумкова, партия "Сила и честь", которая имеет поддержку 4% всех граждан и 5% среди тех, кто определился и пойдет голосовать. Остальные политические партии не смогут преодолеть барьер для прохождения в парламент.

15,5% опрошенных заявили, что не будут участвовать в выборах. Отказались отвечать или заявили, что трудно ответить 13,4% среди всех опрошенных и 10,9 среди тех, которые пойдут голосовать.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Крыма и Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раду смогут попасть семь политических сил.