Свіжий рейтинг партій: у Раду зможуть потрапити сім політичних сил

Правляча партія "Слуга народу” зберігає лідерство

Правляча партія "Слуга народу” зберігає лідерство

Фото: flickr

Якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом, найбільшу кількість голосів змогла б отримати правляча партія “Слуга народу”.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження групи "Рейтинг”, передає RegioNews.

За політсилу Зеленського, яка нещодавно втратила лідерство у партійному рейтингу, тепер готові проголосувати 19,5% громадян, які визначилися з вибором і маю намір прийти на дільниці.

За партію "Європейська солідарність” можуть віддати свої голоси 14,7% виборців, партію "Опозиційна платформа – За життя” підтримують 14,3% респондентів. За партію ВО "Батьківщина” проголосують 12,3%.

Згідно із даними опитування, п’ятивідсотковий бар’єр зможуть подолати партії "Сила і честь”, "Українська стратегія Гройсмана” і "Радикальна партія”.

Опитування проводилось Соціологічною групою "Рейтинг" у період із 2 по 3 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, свіжі рейтинги: Зеленський лідирує, але продовжує втрачати підтримку, 69% громадян вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку.