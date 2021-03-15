За добу в ООС зафіксували 13 обстрілів: є поранений

Бойовики гатили з усіх видів озброєння

Бойовики гатили з усіх видів озброєння

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 14 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч населеного пункту Південне, противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров’я українського військового – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Неподалік Катеринівки, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Луганське ворог вів обстріл позицій наших військових з великокаліберних кулеметів, а біля селища Троїцьке - ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів", - додають у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування РФ відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік селища Лебединське. Поблизу населених пунктів Опитне та Авдіївка, противник здійснив обстріл у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а поблизу Пісків - ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім цього, в районі населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Від початку поточної доби, 15 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадуємо, минулої доби в зоні проведення ООС 9 разів обстріляли підрозділи українських військових.