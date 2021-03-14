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На Донбасі за добу дев’ять обстрілів, один військовий отримав поранення
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14 березня 2021, 17:59 88

На Донбасі за добу дев’ять обстрілів, один військовий отримав поранення

14 березня 2021, 17:59 88
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На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь
На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь
Фото: із відкритих джерел
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Від початку доби збройні формування Російської Федерації в зоні проведення ООС 9 разів обстріляли підрозділи українських військових.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поруч із населеним пунктом Південне, противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів позицій українських підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС зазначили, що пораненому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, його стан здоров’я задовільний.

До того ж, неподалік Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Луганське загарбники обстріляли позиції наших захисників з великокаліберних кулеметів, а біля селища Троїцьке – ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів”, - додали в Збройних Силах.

Також поблизу населених пунктів Опитне та Авідіївка окупанти відкривали вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а біля селища Піски – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Гнутове загарбники вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі знову загострення, бойовики 10 разів стріляли із забороненої зброї.

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