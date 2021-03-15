Сутки в ООС: боевики четыре раза стреляли из запрещенного вооружения

Оккупанты продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских военных

Оккупанты продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских военных

Фото: из открытых источников

За сутки, 15 марта в зоне проведения ООС было зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты открывали огонь из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 82 мм, а недалеко от поселка Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", в пригороде населенного пункта Южное, противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских воинов нет", - рассказали в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей Миссии ОБСЕ на Донбассе.

За сутки саперы разминировали почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения ООС боевики 9 раз обстреляли подразделения украинских военных.