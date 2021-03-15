На Харківщині щеплення від COVID-19 отримали 22 лідерів суспільної думки

Для реєстрації на вакцинацію обласна влада запустить спеціальний сайт

Для реєстрації на вакцинацію обласна влада запустить спеціальний сайт

Фото: kharkivoda.gov.ua

Станом на ранок 15 березня у Харківській області отримали першу дозу вакцини від коронавірусу 1520 людей, зокрема 22 публічних осіб та лідерів суспільної думки.

Про це під час брифінгу розповів заступник керівника Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук, передає RegioNews.

Він повідомив, що на території регіону працюють 19 мобільних бригад, які тільки в минулу п’ятницю зробили 320 щеплень. Під час вихідних кількість вакцинованих знизилася.

Він пояснює це тим, що у вихідні люди не хочуть йти до лікарень, натомість займаються своїми справами.

Також Геннадій Бондарчук повідомив, що найближчим часом влада області запустить спеціальний сайт, на якому на вакцинацію зможуть зареєструватися публічні особи регіону та всі охочі.

Чиновник уточнив, що зараз цей сайт вже фактично розробили.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Львівській області поза чергою вакцинують 260 лідерів громадської думки.