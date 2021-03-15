В Україні видаватимуть свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу, - Ляшко

Жодних інших "імунних паспортів" держава не впроваджуватиме

Жодних інших "імунних паспортів" держава не впроваджуватиме

Фото: МОЗ

Міжнародними медико-санітарними правилами визначені вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Тож їх видаватимуть і в Україні, а жодних інших «імунних паспортів» держава не впроваджуватиме.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі "Коронавірус_інфо", пише RegioNews.

З його слів, якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, українці отримуватимуть таку безплатну довідку у два кліки.

"Але впроваджувати та вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів запровадити документи про вакцинацію проти COVID-19", — підкреслив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні вакцинували вже понад 51 тисячу осіб.