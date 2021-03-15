13:22  15 березня
Комітет Ради вже в середу розгляне питання про призначення виборів мера Харкова - Качура
12:59  15 березня
Нардепи кличуть на годину запитань до уряду Степанова
08:11  15 березня
За добу в ООС зафіксували 13 обстрілів: є поранений
UA | RU
UA | RU
15 березня 2021, 14:52 4

В Україні видаватимуть свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу, - Ляшко

15 березня 2021, 14:52 4
Читайте также на русском языке
Жодних інших "імунних паспортів" держава не впроваджуватиме
Жодних інших "імунних паспортів" держава не впроваджуватиме
Фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

Міжнародними медико-санітарними правилами визначені вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Тож їх видаватимуть і в Україні, а жодних інших «імунних паспортів» держава не впроваджуватиме.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі "Коронавірус_інфо", пише RegioNews.

З його слів, якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, українці отримуватимуть таку безплатну довідку у два кліки.

"Але впроваджувати та вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів запровадити документи про вакцинацію проти COVID-19", — підкреслив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні вакцинували вже понад 51 тисячу осіб.

коронавірус Україна вакцина Віктор Ляшко вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua