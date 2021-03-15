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15 марта 2021, 15:22 7

На Харьковщине прививки от COVID-19 получили 22 лидеров общественного мнения

15 марта 2021, 15:22 7
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Для регистрации на вакцинацию областная власть запустит специальный сайт
Фото: kharkivoda.gov.ua
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По состоянию на утро 15 марта в Харьковской области получили первую дозу вакцины от коронавируса 1520 человек, в том числе 22 публичных лиц и лидеров общественного мнения.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения облгосадминистрации Геннадий Бондарчук, передает RegioNews.

Он сообщил, что на территории региона работают 19 мобильных бригад, которые только в минувшую пятницу сделали 320 прививок. Во время выходных количество вакцинированных снизилась.

Он объясняет это тем, что в выходные люди не хотят идти в больницы и занимаются своими делами.

Также Геннадий Бондарчук сообщил, что в ближайшее время власти области запустят специальный сайт, на котором на вакцинацию смогут зарегистрироваться публичные лица региона и все желающие.

Чиновник уточнил, что сейчас этот сайт уже фактически разработали.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области вне очереди вакцинируют 260 лидеров общественного мнения.

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