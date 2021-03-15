На Харьковщине прививки от COVID-19 получили 22 лидеров общественного мнения

Для регистрации на вакцинацию областная власть запустит специальный сайт

Для регистрации на вакцинацию областная власть запустит специальный сайт

Фото: kharkivoda.gov.ua

По состоянию на утро 15 марта в Харьковской области получили первую дозу вакцины от коронавируса 1520 человек, в том числе 22 публичных лиц и лидеров общественного мнения.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения облгосадминистрации Геннадий Бондарчук, передает RegioNews.

Он сообщил, что на территории региона работают 19 мобильных бригад, которые только в минувшую пятницу сделали 320 прививок. Во время выходных количество вакцинированных снизилась.

Он объясняет это тем, что в выходные люди не хотят идти в больницы и занимаются своими делами.

Также Геннадий Бондарчук сообщил, что в ближайшее время власти области запустят специальный сайт, на котором на вакцинацию смогут зарегистрироваться публичные лица региона и все желающие.

Чиновник уточнил, что сейчас этот сайт уже фактически разработали.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области вне очереди вакцинируют 260 лидеров общественного мнения.