На Харьковщине прививки от COVID-19 получили 22 лидеров общественного мнения
По состоянию на утро 15 марта в Харьковской области получили первую дозу вакцины от коронавируса 1520 человек, в том числе 22 публичных лиц и лидеров общественного мнения.
Об этом во время брифинга рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения облгосадминистрации Геннадий Бондарчук, передает RegioNews.
Он сообщил, что на территории региона работают 19 мобильных бригад, которые только в минувшую пятницу сделали 320 прививок. Во время выходных количество вакцинированных снизилась.
Он объясняет это тем, что в выходные люди не хотят идти в больницы и занимаются своими делами.
Также Геннадий Бондарчук сообщил, что в ближайшее время власти области запустят специальный сайт, на котором на вакцинацию смогут зарегистрироваться публичные лица региона и все желающие.
Чиновник уточнил, что сейчас этот сайт уже фактически разработали.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области вне очереди вакцинируют 260 лидеров общественного мнения.