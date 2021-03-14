На Донбассе за сутки девять обстрелов, один военный получил ранение
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения ООС 9 раз обстреляли подразделения украинских военных.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Рядом с населенным пунктом Южное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов позиций украинских подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что раненому оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, его состояние здоровья удовлетворительное.
К тому же, неподалеку Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Луганское захватчики обстреляли позиции наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов", - добавили в Вооруженных Силах.
Также вблизи населенных пунктов Опытное и Авидеевка оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а у поселка Пески - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Гнутово захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе опять обострение, боевики 10 раз стреляли из запрещенного оружия.