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На Донбассе за сутки девять обстрелов, один военный получил ранение
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14 марта 2021, 17:59 87

На Донбассе за сутки девять обстрелов, один военный получил ранение

14 марта 2021, 17:59 87
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На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь
На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь
Фото: из открытых источников
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С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения ООС 9 раз обстреляли подразделения украинских военных.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Рядом с населенным пунктом Южное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов позиций украинских подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что раненому оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, его состояние здоровья удовлетворительное.

К тому же, неподалеку Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Луганское захватчики обстреляли позиции наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов", - добавили в Вооруженных Силах.

Также вблизи населенных пунктов Опытное и Авидеевка оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а у поселка Пески - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Гнутово захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе опять обострение, боевики 10 раз стреляли из запрещенного оружия.

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