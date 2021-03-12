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12 березня 2021, 20:37 27

Нардеп повідомила, що розглянуть на засіданні фракції "Слуги народу"

12 березня 2021, 20:37 27
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Акцентують увагу на ключових законопроєктах щодо ринку землі
Акцентують увагу на ключових законопроєктах щодо ринку землі
Фото з відкритих джерел
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На засіданні фракції "Слуги народу" в понеділок будуть розглядатися, зокрема, також законопроєкти про розблокування великої приватизації, про повернення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Про це повідомила депутатка "Слуги народу" Юлія Гришина в своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Традиційно в понеділок - засідання фракції. Обговоримо найважливіші законопроекти тижня: № 4543 про розблокування великої приватизації, № 4651 про повернення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування, № 2194 і № 2195 про так звану земельну децентралізацію. Це ключові законопроєкти для повноцінної роботи ринку землі, - написала Гришина.

Також за її словами, на фракції розглянуть законопроєкти:

• № 4475, № 4398, № 4399 - стосуються реструктуризації боргів по валютних кредитах
• № 4355 про легалізацію електронних паспортів українців в додатку "Дія"
• № 4278 і № 4279 - посилки з іноземних інтернет-магазинів до 150 євро без оподаткування
• № 4241 про цивілізовану роботу колекторів.

Як повідомлялося, у "Слузі народу" сказали, коли Рада може завершити земельну реформу в Україні. Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів.

Слуга народа засідання нардеп законопроєкт фракція

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