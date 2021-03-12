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12 березня 2021, 17:41 8

Рада виставить на загальне обговорення закон про місцевий референдум

12 березня 2021, 17:41 8
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Його відправлять для отримання висновку до Венеційської комісії
Його відправлять для отримання висновку до Венеційської комісії
Фото: rada.gov.ua
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Текст Закону про місцевий референдум незабаром виставлять на сайті Верховної ради для громадського обговорення.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, передає RegioNews.

Зокрема, під час засідання робочої групи з розробки законів про народовладдя було доручено її членам до наступного тижня підготувати текст законопроєкту.

Текст буде розміщено на вебсайті Верховної ради для громадського обговорення упродовж кількох тижнів та його подальшого доопрацювання за результатами громадського обговорення", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови Ради Руслана Стефанчука, є пропозиція відправити членів робочої групи у регіони для презентації основних положень законопроєкту представникам місцевих органів влади.

Його також відправлять для отримання висновку до Венеційської комісії.

Нагадаємо, у Раді не виключають проведення референдуму вже цього року.

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