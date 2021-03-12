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12 марта 2021, 20:37 37

Нардеп сообщила, что рассмотрят на заседании фракции "Слуги народа"

12 марта 2021, 20:37 37
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Акцентируют внимание на ключевых законопроектах о рынке земли
Акцентируют внимание на ключевых законопроектах о рынке земли
Фото из открытых источников
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На заседании фракции "Слуги народа" в понедельник будут рассматриваться, в частности, также законопроекты о разблокировании большой приватизации, о возвращении уголовной ответственности в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Об этом сообщила депутат "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Традиционно в понедельник - заседание фракции. Обсудим важнейшие законопроекты недели: № 4543 о разблокировании большой приватизации, № 4651 о возвращении уголовной ответственности в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, № 2194 и № 2195 о так называемой земельной децентрализации. Это ключевые законопроекты для полноценной работы рынка земли, - написала Гришина.

Также по ее словам, на фракции рассмотрят законопроекты:

• № 4475, № 4398, № 4399 - касаются реструктуризации долгов по валютным кредитам
• № 4355 о легализации электронных паспортов украинцев в приложении "Дия"
• № 4278 и № 4279 - посылки из иностранных интернет-магазинов до 150 евро без налогообложения
• № 4241 о цивилизованной работе коллекторов.

Как сообщалось, в "Слуге народа" сказали, когда Рада может завершить земельную реформу в Украине. Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов.

Слуга народа заседание нардеп законопроект фракция

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