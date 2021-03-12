Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати Раді найближчими тижнями

Відповідний законопроєкт про націоналізацію підприємства ще розробляється

Відповідний законопроєкт про націоналізацію підприємства ще розробляється

Фото: з відкритих джерел

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що законопроєкт щодо націоналізації ПАТ "Мотор Січ" можуть презентувати до Верховної Ради через 2-3 тижні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Це питання двох-трьох тижнів, але це не голосування, а подання законопроєкту", - сказав Корнієнко.

За його словами, відповідний законопроєкт ще розробляється.

"Арахамія говорив, що є такий напрям роботи. Законопроєкт потрібно написати. Законопроєкт про націоналізацію будь-якого підприємства - це не так просто юридично ... Будь-який процес щодо "Мотор Січі" має бути юридично бездоганним, тому що це арбітражі міжнародні, це питання довіри до процесу загалом", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що підприємство "Мотор Січ" невдовзі повернуть у державну власність.