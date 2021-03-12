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Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати Раді найближчими тижнями
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12 березня 2021, 12:19 24

Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати Раді найближчими тижнями

12 березня 2021, 12:19 24
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Відповідний законопроєкт про націоналізацію підприємства ще розробляється
Відповідний законопроєкт про націоналізацію підприємства ще розробляється
Фото: з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що законопроєкт щодо націоналізації ПАТ "Мотор Січ" можуть презентувати до Верховної Ради через 2-3 тижні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Це питання двох-трьох тижнів, але це не голосування, а подання законопроєкту", - сказав Корнієнко.

За його словами, відповідний законопроєкт ще розробляється.

"Арахамія говорив, що є такий напрям роботи. Законопроєкт потрібно написати. Законопроєкт про націоналізацію будь-якого підприємства - це не так просто юридично ... Будь-який процес щодо "Мотор Січі" має бути юридично бездоганним, тому що це арбітражі міжнародні, це питання довіри до процесу загалом", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що підприємство "Мотор Січ" невдовзі повернуть у державну власність.

Слуга народа законопроєкт підприємство Олександр Корнієнко Мотор Січ

 
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