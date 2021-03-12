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Законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать Раде в ближайшие недели
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12 марта 2021, 12:19 22

Законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать Раде в ближайшие недели

12 марта 2021, 12:19 22
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Соответствующий законопроект о национализации предприятия еще разрабатывается
Соответствующий законопроект о национализации предприятия еще разрабатывается
Фото: из открытых источников
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич" могут презентовать в Верховную Раду через 2-3 недели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта", - сказал Корниенко.

По его словам, соответствующий законопроект еще разрабатывается.

"Арахамия говорил, что есть такое направление работы. Законопроект нужно написать. Законопроект о национализации какого-либо предприятия - это не так просто юридически... Любой процесс относительно "Мотор Сичи" должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", - добавил Корниенко.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что предприятие "Мотор Сич" вскоре вернут в государственную собственность.

Слуга народа законопроект предприятие Александр Корниенко Мотор Сич

 
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