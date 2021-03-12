10:52  12 марта
Глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале
12:19  12 марта
Законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать Раде в ближайшие недели
08:11  12 марта
Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции сил ООС: ранен военнослужащий
UA | RU
UA | RU
12 марта 2021, 10:59 25

В "Слуге народа" сказали, когда Рада может завершить земельную реформу в Украине

12 марта 2021, 10:59 25
Читайте також українською мовою
Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов
Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов
Facebook
Читайте також
українською мовою

На следующей неделе Верховная Рада намерена рассмотреть два законопроекта в рамках земельной реформы в Украине. Это фактическое завершение этой реформы.

Об этом рассказал глава партия "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов.

"Это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которую мы начали год назад, - подчеркнул Корниенко.

Раніше повідомлялося, що КСУ планує скасувати мовний закон і земельну реформу.

Украина Слуга народа нардепы нардеп форум

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua