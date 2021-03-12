В "Слуге народа" сказали, когда Рада может завершить земельную реформу в Украине
Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов
Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов
На следующей неделе Верховная Рада намерена рассмотреть два законопроекта в рамках земельной реформы в Украине. Это фактическое завершение этой реформы.
Об этом рассказал глава партия "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов.
"Это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которую мы начали год назад, - подчеркнул Корниенко.
Раніше повідомлялося, що КСУ планує скасувати мовний закон і земельну реформу.
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