В "Слуге народа" сказали, когда Рада может завершить земельную реформу в Украине

Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов

Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов

Facebook

На следующей неделе Верховная Рада намерена рассмотреть два законопроекта в рамках земельной реформы в Украине. Это фактическое завершение этой реформы.

Об этом рассказал глава партия "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина". Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов. "Это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которую мы начали год назад, - подчеркнул Корниенко. Раніше повідомлялося, що КСУ планує скасувати мовний закон і земельну реформу.

.