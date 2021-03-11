У Раді схвалили рішення щодо закону про призначення голів НАБУ і ДБР

Комітет рекомендує направити закон до Конституційного суду

Комітет рекомендує направити закон до Конституційного суду

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Комітет Верховної ради з питань правової політики схвалив рішення щодо законопроекту №5133 про нову процедуру призначення/звільнення глав НАБУ та Державного бюро розслідувань. Комітет рекомендує направити закон до Конституційного суду.

Про це повідомила представник ВР у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews.

"Комітет з питань правової політики рекомендував включити до порядку денного сесії Верховної Ради та направити до Конституційного суду для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України проект закону... №5133", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ і ДБР закрили ще шість проваджень щодо високопосадовців через недостовірне декларування.