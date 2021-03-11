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11 марта 2021, 16:05 159

В Офисе президента уверяют, что центр противодействия дезинформации заработает уже на следующей неделе

11 марта 2021, 16:05 159
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Фото из открытых источников
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Центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе, заявил глава Офиса президента Украины.

Об этом заявил Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в четверг в Киеве, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во исполнение поручения президента в ближайшее время, в ближайшие дни, я бы сказал, начнет свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и будет следить за деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет свою работу, - сказал Ермак.

По словам Ермака, "инициатива создания Центра вызвана сегодняшними событиями в Украине, есть также большая необходимость в том, чтобы этот центр очень быстро стал мощным инструментом борьбы с дезинформацией".

Глава ОП выразил надежду, что скоро можно будет увидеть первые результаты работы Центра противодействия дезинформации.

Он добавил, что "в Украине уже есть подтверждение и заинтересованность международных партнеров участвовать в этом центре".

Кроме того, в работе Центра противодействия дезинформации заинтересована украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

Могу сказать от себя лично, как человек, который представляет Украину на такой важной международной площадке как "нормандский формат". Наша делегация, которая представляет Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске, абсолютно заинтересована, чтобы этот центр начал работать, оказывал поддержку, потому что важные, но такие необходимые переговоры, которые там происходят, - они на сегодня тоже являются объектом дезинформации и манипуляции, - добавил Ермак.

Как сообщалось, 9 марта Зеленский сообщил, что в Украине начнет работу центр противодействия дезинформации. Его запустят, со слов главы государства, в ближайшее время.

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