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05 березня 2021, 16:58 21

У Зеленського звинуватили Росію в блокуванні мирних переговорів по Донбасу

05 березня 2021, 16:58 21
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Там кажуть, що через це жодне питання не рухається вперед
Там кажуть, що через це жодне питання не рухається вперед
Офіс президента
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На сьогодні робота Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі фактично заблокована Російською Федерацією. Через це жодне питання не рухається вперед.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-спілкування з експертами та журналістами, організованого аналітичним центром European Policy Centre, передає RegioNews з посиланням на сайт президента.

"Сьогодні час, нарешті, сказати, що якщо ви дійсно хочете припинити війну - ось план на столі. Готова пропозиція наших німецьких і французьких партнерів щодо кластерів або, я б сказав, логічних кроків, на базі яких можна створити дорожню карту припинення війни. Це проговорено. І ми чекаємо відповіді від Російської Федерації", - зазначив він.

За його словами, ситуація з припиненням вогню на Донбасі хитка, час від часу відбуваються провокації. Єрмак наголосив, що ЗСУ будуть максимально дотримуватися режиму тиші, але при загостренні дадуть відсіч будь-якій провокації.

"Ми рухаємося до миру, але і готові захистити нашу країну", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в Україні з'явиться конгрес місцевої влади при президентові.

Росія Україна Андрій Єрмак Офіс президента офіс

 
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