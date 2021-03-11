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11 березня 2021, 15:08 281

У Черкасах міськрада ухвалила бюджет розвитку міста на 2021 рік

11 березня 2021, 15:08 281
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Депутати зняли три мільйони гривень із ремонту Третьої міської лікарні
Депутати зняли три мільйони гривень із ремонту Третьої міської лікарні
Фото: Суспільне
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У Черкасах під час сесії міської ради депутати проголосувала за бюджет розвитку міста на 2021 рік, обсяг якого становить 530 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

За уточнений бюджет із правками проголосували 39 депутатів, їх узгодили на погоджувальній раді.

Депутати зняли три мільйони гривень із ремонту Третьої міської лікарні, а також зняли кошти із реконструкції "Долини троянд" на користь фінансування програми "Безпечне місто".

Крім того, депутати спрямували один мільйон гривень на придбання та встановлення обладнання для стаціонарного посту автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря.

Ще п'ять мільйонів гривень було спрямовано із резервного фонду на ремонт безгосподарчих мереж.

Міська рада додала до фінансування із спеціального фонду капітальний ремонт будівлі школи №13, капітальний ремонт прилеглої території школи №33 і футбольне поле із штучним покриттям.

Нагадаємо, міськрада Черкас проголосувала за появу вулиці Степана Бандери.

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Черкаси горсовет бюджет депутати голосування

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