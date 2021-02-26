Міськрада Черкас проголосувала за появу вулиці Степана Бандери

Також перейменуванню піддадуться та інші вулиці міста

Також перейменуванню піддадуться та інші вулиці міста

Фото: flickr

У Черкасах міськрада ухвалила рішення про присвоєння одній з вулиць імені голови ОУН Степана Бандери. Також перейменування зазнають й інші вулиці міста.

Як передає RegioNews, відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання в п'ятницю, 26 лютого, повідомляє газета "Голос України".

За перейменування вулиць у Черкасах без обговорення проголосували 26 депутатів. Члени топонімічної комісії, які погодили перейменування, стверджують, що частини вулиць і провулків повернуті історичні назви (хоча навряд чи коли-небудь у місті існували вулиці Мазепи, Стуса чи Бандери).

Згідно з рішенням міськради, перейменування підлягають:

вулиця Волкова - у вулицю Івана Мазепи;

вулиця Крилова - у вулицю Василя Стуса;

вулиця Можайського - на вулицю Степана Бандери;

вулиця Тітова - у вулицю Титарную;

вулиця Стасова - у вулицю Митрополита Липківського;

вулиця Пацаєва - на вулицю Петра Дорошенка;

вулиця Добровольського - у вулицю Сінну;

провулок Невського - в провулок Хмільник.

Нагадаємо, раніше ОАСК скасував рішення про перейменування Московського проспекту в Києві. Його раніше перейменували на проспект Степана Бандери.