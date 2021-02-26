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26 лютого 2021, 17:48 403

Міськрада Черкас проголосувала за появу вулиці Степана Бандери

26 лютого 2021, 17:48 403
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Також перейменуванню піддадуться та інші вулиці міста
Також перейменуванню піддадуться та інші вулиці міста
Фото: flickr
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У Черкасах міськрада ухвалила рішення про присвоєння одній з вулиць імені голови ОУН Степана Бандери. Також перейменування зазнають й інші вулиці міста.

Як передає RegioNews, відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання в п'ятницю, 26 лютого, повідомляє газета "Голос України".

За перейменування вулиць у Черкасах без обговорення проголосували 26 депутатів. Члени топонімічної комісії, які погодили перейменування, стверджують, що частини вулиць і провулків повернуті історичні назви (хоча навряд чи коли-небудь у місті існували вулиці Мазепи, Стуса чи Бандери).

Згідно з рішенням міськради, перейменування підлягають:

  • вулиця Волкова - у вулицю Івана Мазепи;
  • вулиця Крилова - у вулицю Василя Стуса;
  • вулиця Можайського - на вулицю Степана Бандери;
  • вулиця Тітова - у вулицю Титарную;
  • вулиця Стасова - у вулицю Митрополита Липківського;
  • вулиця Пацаєва - на вулицю Петра Дорошенка;
  • вулиця Добровольського - у вулицю Сінну;
  • провулок Невського - в провулок Хмільник.

Нагадаємо, раніше ОАСК скасував рішення про перейменування Московського проспекту в Києві. Його раніше перейменували на проспект Степана Бандери.

Україна Черкаси депутат голосування вулиця

 
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