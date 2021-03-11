12:49  11 марта
В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше
13:52  11 марта
Горсовет Одессы перешел на дистанционку из-за вспышки коронавируса
08:11  11 марта
На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
11 марта 2021, 15:08 280

В Черкассах горсовет принял бюджет развития города на 2021 год

11 марта 2021, 15:08 280
Читайте також українською мовою
Депутаты сняли три миллиона гривен с ремонта Третьей городской больницы
Депутаты сняли три миллиона гривен с ремонта Третьей городской больницы
Фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

В Черкассах во время сессии городского совета депутаты проголосовали за бюджет развития города на 2021 год, объем которого составляет 530 миллионов гривен.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

За уточненный бюджет с поправками проголосовали 39 депутатов, их согласовали на согласительном совете.

Депутаты сняли три миллиона гривен с ремонта Третьей городской больницы, а также сняли средства с реконструкции "Долины роз" в пользу финансирования программы "Безопасный город".

Кроме того, депутаты направили один миллион гривен на приобретение и установку оборудования для стационарного поста автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха.

Еще пять миллионов гривен было направлено из резервного фонда на ремонт бесхозных сетей.

Городской совет добавил к финансированию из специального фонда капитальный ремонт здания школы №13, капитальный ремонт прилегающей территории школы №33 и футбольное поле с искусственным покрытием.

Напомним, горсовет Черкасс проголосовал за появление улицы Степана Бандеры.

Читайте также: Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения.

Черкассы горсовет бюджет депутаты голосование

ОАСК незаконно передал частной компании крупнейшее месторождение литиевых руд - ОГП
11 марта 2021, 14:16
Съезд судей снова не смог избрать судью КСУ, объявят новый конкурс
10 марта 2021, 21:28
В Житомире решили не останавливать транспорт и отправили учеников на каникулы
10 марта 2021, 18:04
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Виктор Таран
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua