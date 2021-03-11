В Черкассах горсовет принял бюджет развития города на 2021 год

Депутаты сняли три миллиона гривен с ремонта Третьей городской больницы

Депутаты сняли три миллиона гривен с ремонта Третьей городской больницы

Фото: Суспільне

В Черкассах во время сессии городского совета депутаты проголосовали за бюджет развития города на 2021 год, объем которого составляет 530 миллионов гривен.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

За уточненный бюджет с поправками проголосовали 39 депутатов, их согласовали на согласительном совете.

Депутаты сняли три миллиона гривен с ремонта Третьей городской больницы, а также сняли средства с реконструкции "Долины роз" в пользу финансирования программы "Безопасный город".

Кроме того, депутаты направили один миллион гривен на приобретение и установку оборудования для стационарного поста автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха.

Еще пять миллионов гривен было направлено из резервного фонда на ремонт бесхозных сетей.

Городской совет добавил к финансированию из специального фонда капитальный ремонт здания школы №13, капитальный ремонт прилегающей территории школы №33 и футбольное поле с искусственным покрытием.

Напомним, горсовет Черкасс проголосовал за появление улицы Степана Бандеры.

Читайте также: Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения.