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17 лютого 2021, 10:58 14

Реєстр корупціонерів за місяць поповнився майже на пів тисячі осіб

17 лютого 2021, 10:58 14
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Деякі особи притягалися до відповідальності по кілька разів
Деякі особи притягалися до відповідальності по кілька разів
Фото з відкритих джерел
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Упродовж січня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло відомості про 477 осіб до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів).

Про це інформує пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

За даними НАЗК, серед осіб, які потрапили до Реєстру, 104 притягнуто до кримінальної та 375 — до адміністративної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Деякі особи притягалися до відповідальності по кілька разів.

До кримінальної відповідальності протягом січня притягнуто: 2 депутати місцевих рад; 1 посадовець рядового і начальницького складу Збройних Сил України та військових формувань; 1 працівник органів Державної митної служби України або атестований у складі Держмитслужби; 1 посадовець органів чи установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби; 6 працівників юридичних осіб публічного права (це можуть бути працівники держустанов, підприємств, організацій, які здійснюють адміністративно-господарські або організаційно-розпорядчі функції), - повідомляють в НАЗК.

З кримінальних правопорушень у вересні постановлено вироки за фактами: пропонування, обіцянки або надання хабарів службовцям (67 осіб), а також прийняття пропозиції хабара (10 осіб).

До адміністративної відповідальності притягнуто: 188 депутатів місцевих рад; 62 посадовці юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції”; 19 працівників органів Національної поліції або поліцейських, - йдеться в повідомленні.

Серед адміністративних порушень: несвоєчасне подання декларації (352 особи), порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів (18 осіб).

Окрім того, до Реєстру внесено відомості стосовно 11 осіб, на яких накладено дисциплінарні стягнення за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Як повідомлялося, в Україні на спеціальному порталі прийматимуть скарги на корупцію. Це дозволить уникнути витоку інформації про скоєне правопорушення й особистості людини, яка повідомила про нього.

кримінал порушення НАЗК корупція реєстр

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