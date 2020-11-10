Які партії готові підтримати українці на парламентських виборах: дані опитування

Партія "Слуга народу" має 27,9% підтримки серед респондентів

Партія "Слуга народу" має 27,9% підтримки серед респондентів

Фото: flickr

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".

Як пише RegioNews, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за партію "Слуга народу" підтримують 27,9% респондентів.

Далі йдуть:

"Європейська Солідарність" - 21,2%,

"Опозиційна платформа - За життя" - 16,5%,

"Батьківщина" - 8,2%.

Також мають шанси потрапити в Раду партії "Сила і честь" (4,8%) та "Свобода" (3,9%).

Рейтинг решти партій менше, ніж 3%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року серед 2020 по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, раніше опитування показало, що дострокові вибори президента підтримують 38,4% українців, Ради - 43%.