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10 листопада 2020, 12:20 248

Які партії готові підтримати українці на парламентських виборах: дані опитування

10 листопада 2020, 12:20 248
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Партія "Слуга народу" має 27,9% підтримки серед респондентів
Партія "Слуга народу" має 27,9% підтримки серед респондентів
Фото: flickr
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Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".

Як пише RegioNews, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за партію "Слуга народу" підтримують 27,9% респондентів.

Далі йдуть:

  • "Європейська Солідарність" - 21,2%,
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 16,5%,
  • "Батьківщина" - 8,2%.

Також мають шанси потрапити в Раду партії "Сила і честь" (4,8%) та "Свобода" (3,9%).

Рейтинг решти партій менше, ніж 3%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року серед 2020 по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, раніше опитування показало, що дострокові вибори президента підтримують 38,4% українців, Ради - 43%.

вибори Україна Слуга народа Верховна Рада парламент
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