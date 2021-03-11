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11 березня 2021, 10:30 9

Разумков сказав, чи планується відставка Степанова найближчим часом

11 березня 2021, 10:30 9
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Нині є фракції, які давно виступають за зміну голови МОЗ
Нині є фракції, які давно виступають за зміну голови МОЗ
Фото: УНІАН
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Найближчим часом питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова розглядатися не буде. При цьому є фракції, які давно виступають за зміну голови МОЗ.

Таку думку Разумков висловив в інтерв'ю РБК-Україна, пише RegioNews.

"По-різному оцінюють ситуацію навколо вакцини, тому є фракції, які вже ініціювали цей процес (відставки Степанова, - ред.), притому ініціювали його давно. Я не думаю, що в найближчому майбутньому це питання буде розглянуто", - зазначив він.

Крім того, кажучи про свою оцінку ситуацію з вакцинацією і діях МОЗ з цього питання, Разумков заявив він нестачі комунікаційної стратегії для популяризації вакцинації.

Раніше у "Слузі народу" заявили, що Степанова можуть відправити у відставку через зрив вакцинації.

Україна спікер МОЗ Дмитро Разумков Максим Степанов

 
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