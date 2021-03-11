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11 марта 2021, 10:30 9

Разумков сказал, планируется ли отставка Степанова в ближайшее время

11 марта 2021, 10:30 9
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Сейчас есть фракции, которые давно выступают за смену главы Минздрава
Сейчас есть фракции, которые давно выступают за смену главы Минздрава
Фото: УНИАН
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В ближайшее время вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова рассматриваться не будет. При этом есть фракции, которые давно выступают за смену главы Минздрава.

Такое мнение Разумков выразил в интервью РБК-Украина, пишет RegioNews.

"По-разному оценивают ситуацию вокруг вакцины, поэтому есть фракции, которые уже инициировали этот процесс (отставки Степанова, - ред.), притом инициировали его давно. Я не думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассмотрен", - отметил он.

Кроме того, говоря о своей оценке ситуации с вакцинацией и действиях Минздрава по этому вопросу, Разумков заявил он недостатка коммуникационной стратегии для популяризации вакцинации.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что Степанова могут отправить в отставку за срыв вакцинации.

Украина спикер Минздрав Дмитрий Разумков Максим Степанов

 
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