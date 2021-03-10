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10 березня 2021, 17:00 6

До Одеського порту зайшли чотири військових кораблі НАТО

10 березня 2021, 17:00 6
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Вони пришвартувалися біля одного з причалів морського вокзалу
Вони пришвартувалися біля одного з причалів морського вокзалу
Фото: Міноборони
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Сьогодні, 10 березня до Одеського морського порту зайшли чотири кораблі 2-ї постійної протимінної групи НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

До складу корабельної групи входять флагман - корабель забезпечення S. MEHMET PASA ВМС Турецької Республіки, а також протимінні кораблі AYVALIK ВМС Турецької Республіки, TAJO Королівських ВМС Іспанії, LUPU DINESCU МС Румунії", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту планується проведення протокольної зустрічі представників групи з українським командуванням флоту.

Також заплановані спільні з ВМС ЗС України тренування в акваторії Чорного моря.

2-а постійна протимінна група НАТО – одна з морських груп швидкого реагування НАТО, яка складається з командного судна і не більше 7-8 мінних тральщиків. Мета групи - пошук, виявлення та знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження.

Нагадаємо, у Зеленського обіцяють вирішити із членством України в ЄС "до кінця десятиліття".

Одеса порт кораблі НАТО учения ВМС України

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