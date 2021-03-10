До Одеського порту зайшли чотири військових кораблі НАТО

Вони пришвартувалися біля одного з причалів морського вокзалу

Вони пришвартувалися біля одного з причалів морського вокзалу

Фото: Міноборони

Сьогодні, 10 березня до Одеського морського порту зайшли чотири кораблі 2-ї постійної протимінної групи НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

До складу корабельної групи входять флагман - корабель забезпечення S. MEHMET PASA ВМС Турецької Республіки, а також протимінні кораблі AYVALIK ВМС Турецької Республіки, TAJO Королівських ВМС Іспанії, LUPU DINESCU МС Румунії", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту планується проведення протокольної зустрічі представників групи з українським командуванням флоту.

Також заплановані спільні з ВМС ЗС України тренування в акваторії Чорного моря.

2-а постійна протимінна група НАТО – одна з морських груп швидкого реагування НАТО, яка складається з командного судна і не більше 7-8 мінних тральщиків. Мета групи - пошук, виявлення та знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження.

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