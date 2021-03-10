В Одесский порт зашли четыре военных корабля НАТО
Сегодня, 10 марта в Одесский морской порт зашли четыре корабля 2-й постоянной противоминной группы НАТО.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.
В состав корабельной группы входят флагман - корабль обеспечения S. MEHMET PASA ВМС Турецкой Республики, а также противоминные корабли AYVALIK ВМС Турецкой Республики, TAJO Королевских ВМС Испании, LUPU DINESCU МС Румынии", - говорится в сообщении.
Во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с украинским командованием флота.
Также запланированы совместные с ВМС ВС Украины учения в акватории Черного моря.
Вторая постоянная противоминная группа НАТО - одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7-8 минных тральщиков. Цель группы - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.
Напомним, у Зеленского обещают решить с членством Украины в ЕС "до конца десятилетия".