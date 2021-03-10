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10 марта 2021, 17:00 85

В Одесский порт зашли четыре военных корабля НАТО

10 марта 2021, 17:00 85
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Они пришвартовались у одного из причалов морского вокзала
Они пришвартовались у одного из причалов морского вокзала
Фото: Минобороны
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Сегодня, 10 марта в Одесский морской порт зашли четыре корабля 2-й постоянной противоминной группы НАТО.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

В состав корабельной группы входят флагман - корабль обеспечения S. MEHMET PASA ВМС Турецкой Республики, а также противоминные корабли AYVALIK ВМС Турецкой Республики, TAJO Королевских ВМС Испании, LUPU DINESCU МС Румынии", - говорится в сообщении.

Во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с украинским командованием флота.

Также запланированы совместные с ВМС ВС Украины учения в акватории Черного моря.

Вторая постоянная противоминная группа НАТО - одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7-8 минных тральщиков. Цель группы - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.

Напомним, у Зеленского обещают решить с членством Украины в ЕС "до конца десятилетия".

Одесса порт корабли НАТО учения ВМС Украины

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