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10 марта 2021, 14:59 86

В "Слуге народа" не смогли объяснить, что с результатами опроса Зеленского

10 марта 2021, 14:59 86
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Фото из открытых источников
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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не смог объяснить, почему до сих пор не опубликованы результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в интервью Громадському, передает RegioNews.

"Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчету, чтобы была в этом какая-то последовательность", — сказал политик.

На уточняющий вопрос, что помешало публикации финального отчета, Корниенко ответил, что в этом не было "никакого умысла, пожалуй, отошло на второй план".

"Мы начали заниматься имплементацией этого. Там примерно будут схожие результаты", — сказал нардеп.

Ранее сообщалось, сколько заплатили волонтерам, проводящим опрос Зеленского.

Украина опрос Слуга народа президент Александр Корниенко

 
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