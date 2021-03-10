В "Слуге народа" не смогли объяснить, что с результатами опроса Зеленского

Опрос провели в день местных выборов - 25 октября 2020 года

Опрос провели в день местных выборов - 25 октября 2020 года

Фото из открытых источников

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не смог объяснить, почему до сих пор не опубликованы результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в интервью Громадському, передает RegioNews.

"Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчету, чтобы была в этом какая-то последовательность", — сказал политик.

На уточняющий вопрос, что помешало публикации финального отчета, Корниенко ответил, что в этом не было "никакого умысла, пожалуй, отошло на второй план".

"Мы начали заниматься имплементацией этого. Там примерно будут схожие результаты", — сказал нардеп.

Ранее сообщалось, сколько заплатили волонтерам, проводящим опрос Зеленского.