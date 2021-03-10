В "Слуге народа" не смогли объяснить, что с результатами опроса Зеленского
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не смог объяснить, почему до сих пор не опубликованы результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал в интервью Громадському, передает RegioNews.
"Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчету, чтобы была в этом какая-то последовательность", — сказал политик.
На уточняющий вопрос, что помешало публикации финального отчета, Корниенко ответил, что в этом не было "никакого умысла, пожалуй, отошло на второй план".
"Мы начали заниматься имплементацией этого. Там примерно будут схожие результаты", — сказал нардеп.
Ранее сообщалось, сколько заплатили волонтерам, проводящим опрос Зеленского.