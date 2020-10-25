Стало відомо, скільки заплатять волонтерам, які проводять опитування Зеленського

Оплата праці волонтерів коливається від 500 до 1000 гривень

Оплата праці волонтерів коливається від 500 до 1000 гривень

Фото: ДС

У Київській області волонтери, які проводять опитування Зеленського, розповіли, скільки їм обіцяли заплатити за роботу на виборчих дільницях.

Кореспондентам "Страни" вдалося поспілкуватися з волонтерами, який проводить опитування "5 запитань від президента" і вони назвали суму, яку їм заплатять, передає RegioNews.

Платять більше 500, але менше 1000 гривень за день. Мені заплатять 700", - розповів волонтер, який проводить опитування на одній з виборчих дільниць Київської області.

Волонтер не відразу сказав, скільки конкретно йому платять так як він підписав договір про нерозголошення, але через кілька хвилин розмови сказав, що йому повинні заплатити 700 гривень.

Це мені стільки заплатять, а як іншим я не знаю, може хтось буде працювати більше і йому теж заплатять більше",- розповідає волонтер.

За його словами, гроші обіцяли заплатити після закінчення голосування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як проводять опитування Зеленського біля виборчих дільниць .