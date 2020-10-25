10:01  25 жовтня
В Україні за добу виявили понад 6 тисяч нових хворих COVID-19
10:26  25 жовтня
Комітет виборців проведе власний екзитпол у Вінниці
12:19  25 жовтня
Аваков заявив, що всеукраїнське опитування Зеленського не порушує закон
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2020, 11:27 5

Стало відомо, скільки заплатять волонтерам, які проводять опитування Зеленського

25 жовтня 2020, 11:27 5
Читайте также на русском языке
Оплата праці волонтерів коливається від 500 до 1000 гривень
Оплата праці волонтерів коливається від 500 до 1000 гривень
Фото: ДС
Читайте также
на русском языке

У Київській області волонтери, які проводять опитування Зеленського, розповіли, скільки їм обіцяли заплатити за роботу на виборчих дільницях.

Кореспондентам "Страни" вдалося поспілкуватися з волонтерами, який проводить опитування "5 запитань від президента" і вони назвали суму, яку їм заплатять, передає RegioNews.

Платять більше 500, але менше 1000 гривень за день. Мені заплатять 700", - розповів волонтер, який проводить опитування на одній з виборчих дільниць Київської області.

Волонтер не відразу сказав, скільки конкретно йому платять так як він підписав договір про нерозголошення, але через кілька хвилин розмови сказав, що йому повинні заплатити 700 гривень.

Це мені стільки заплатять, а як іншим я не знаю, може хтось буде працювати більше і йому теж заплатять більше",- розповідає волонтер.

За його словами, гроші обіцяли заплатити після закінчення голосування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як проводять опитування Зеленського біля виборчих дільниць .

вибори Володимир Зеленський зарплати опитування волонтери
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В одному з вузів ДФС на Київщині зафіксували факт підкупу виборців
25 жовтня 2020, 11:24
Виборці на одній з дільниць у Харкові голосують у темряві
25 жовтня 2020, 11:06
Денис Шмигаль з сім'єю проголосували у Львові
25 жовтня 2020, 11:04
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »