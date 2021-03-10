Кравчук прокомментировал мобилизацию войск РФ на Донбассе: Будем отвечать зеркально

Он также отметил, что Украине в противостоянии российской агрессии поможет Европа и США

Он также отметил, что Украине в противостоянии российской агрессии поможет Европа и США

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается предложить новый мирный план урегулирования ситуации на Донбассе. Если оккупанты откажутся его принимать, Украина будет вынуждена отвечать на действия России зеркально.

Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом”, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Мы знаем, что стягиваются войска, которые проходят тренировки, обучения. Но украинская армия и украинские силы уже не такие, как пять лет назад, мы готовы защищать свою землю... Мы не можем не видеть угроз, они есть. На них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей, — сказал Кравчук.

По его словам, украинские военные и силовые структуры в полном объеме владеют информацией о ситуации на линии соприкосновения, каждый шаг оккупантов отслеживается.

Вооруженные силы Украины, СБУ, МВД и их службы, пограничные войска — все наши украинские силы владеют ситуацией на Донбассе. Имеют информацию, полученную разными путями — через разведку и другими способами. И для нас чего-то неожиданного нет, — рассказал Кравчук.

По его словам, украинская делегация в ТКГ предложит рассмотреть свой вариант мирного сценария.

Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно — защищаться, — отметил глава украинской делегации.

Кравчук также отметил, что Украина не будет одинока, в ее противостоянии российской агрессии поможет Европа и США.

Каждый день я слышу заявления в Вашингтоне, в Брюсселе, что Европа все больше понимает, кто выступает агрессором — Россия. Соединенные Штаты Америки заявляют, что суверенитет Украины не останется без помощи, помощь будет наращиваться. Таким образом мир не будет равнодушен к тем попыткам, если кто-то решится таким способом испытывать мир и дальше. Думаю, он поплатится очень серьезно, — рассказал Кравчук.

Как сообщалось, 26 декабря Кравчук о желании Зеленского быстро закончить войну заявил: "С Москвой договориться нельзя". Сейчас президент выступает за пересмотр Минских договоренностей.