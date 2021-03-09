Для мешканців окупованого Донбасу запрацюють спеціальні туристичні маршрути Україною

У Херсонській області готуються подібні проекти, орієнтовані на мешканців окупованого Криму

У Херсонській області готуються подібні проекти, орієнтовані на мешканців окупованого Криму

Фото з відкритих джерел

Для популяризації Донбасу розробляється новий туристичний проект, одне із завдань якого — показати знакові локації регіону жителям тимчасово окупованих територій.

Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів в ефірі телеканалу "Дом", передає RegioNews.

Проєкт має робочу назву Donbass Тravel ("Подорож Донбасом"). Його ініціатори планують запрошувати українців з окупованих територій на вільну частину Донеччини та Луганщини.

"Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися "на іншому боці", інтегрувати їх… В рамках Donbass Тravel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого будинку", — пояснила Олеськів.

Надалі для мешканців окупованих територій Донбасу планують розробити туристичні маршрути на заході України.

"Будемо запрошувати й на захід, там теж все чекають наших українців", — каже очільниця держагентства.

Крім того, в Херсонській області готуються подібні проєкти, орієнтовані на мешканців окупованого Криму.

Нагадаємо, у Зеленського розробили концепцію перехідного правосуддя для Криму і Донбасу.