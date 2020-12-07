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07 грудня 2020, 14:15 1577

Представника Омбудсмена на Донбасі відсторонили через бійку в ресторані

07 грудня 2020, 14:15 1577
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Після бійки охоронець закладу перебуває на лікарняному
Після бійки охоронець закладу перебуває на лікарняному
Фото: Facebook
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Представника Уповноваженого з дотримання прав мешканців Донецької та Луганської областей Павла Лисянського відсторонили від посади після бійки у готельному комплексі.

Про це у Facebook повідомила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова, передає RegioNews.

За її словами, Лисянський повідомив їй про цей випадок сам. Зараз прийняли рішення про проведення службової перевірки щодо представника Омбудсмена.

Наразі мною ухвалено рішення про проведення службової перевірки щодо представника Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей, яка буде тривати до 21 грудня 2020 року включно з одночасним його відстороненням від посади на зазначений період”, - написала Денісова.

Раніше інформацію про те, що Павло Лисянський побив охоронця, оприлюднив у Facebook власник закладу В'ячеслав Твердохліб. Він також опублікував відповідні відеозаписи.

Вчора в Святогорську представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський побив охоронця закладу за те що той сказав, що вони закриваються після 22:00 оскільки діють карантинні обмеження”, - написав власник закладу.

Він додав, що після бійки охоронець ресторану перебуває на лікарняному.

Нагадаємо, раніше Денісова вимагала у ЦВК документи про неможливість проведення виборів у 18 громадах на Донбасі.

Омбудсмен Донбас бійка ресторан звільнення Людмила Денисова скандал
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