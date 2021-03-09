У Денисовой назначили нового представителя в Донецкой и Луганской областях
В Офисе уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой назначили нового представителя в Донецкой и Луганской областях вместо ранее уволенного Павла Лисянского.
Об этом сообщается на сайте Офиса омбудсмена, передает RegioNews.
Представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей - Черников Константин Георгиевич", - говорится в сообщении.
Известно, что Константин Черников родился в городе Славянск Донецкой области, закончил Славянский государственный педагогический институт по специальности математика и физика, также закончил Донецкий государственный технический университет по специальности "Государственная служба".
С 2001 года работал начальником отдела по делам семьи и молодежи Славянской РГА, впоследствии был назначен заместителем главы Славянской райгосадминистрации. В 2015 году был избран председателем Славянского районного совета Донецкой области.
Напомним, 7 декабря 2020 года представителя Омбудсмена на Донбассе отстранили из-за драки в ресторане. Позже его уволили с должности.