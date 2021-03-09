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09 марта 2021, 15:55 168

У Денисовой назначили нового представителя в Донецкой и Луганской областях

09 марта 2021, 15:55 168
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В декабре 2020 года уполномоченного Омбудсмена на Донбассе уволили за драку в ресторане
В декабре 2020 года уполномоченного Омбудсмена на Донбассе уволили за драку в ресторане
Фото: из открытых источников
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В Офисе уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой назначили нового представителя в Донецкой и Луганской областях вместо ранее уволенного Павла Лисянского.

Об этом сообщается на сайте Офиса омбудсмена, передает RegioNews.

Представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей - Черников Константин Георгиевич", - говорится в сообщении.

Известно, что Константин Черников родился в городе Славянск Донецкой области, закончил Славянский государственный педагогический институт по специальности математика и физика, также закончил Донецкий государственный технический университет по специальности "Государственная служба".

С 2001 года работал начальником отдела по делам семьи и молодежи Славянской РГА, впоследствии был назначен заместителем главы Славянской райгосадминистрации. В 2015 году был избран председателем Славянского районного совета Донецкой области.

Напомним, 7 декабря 2020 года представителя Омбудсмена на Донбассе отстранили из-за драки в ресторане. Позже его уволили с должности.

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