На Донбасі протягом вихідних зафіксували понад сотню порушень "режиму тиші"

Зокрема, в Донецькій області СММ задокументувала 106 порушень, у Луганській області - 12

Зокрема, в Донецькій області СММ задокументувала 106 порушень, у Луганській області - 12

Фото з відкритих джерел

На Донбасі за період з вечора 5 по вечір 7 березня зафіксовано 118 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, в Донецькій області СММ задокументувала 106 порушень, у Луганській області - 12.

Про це йдеться в щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні, пише RegioNews.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 106 порушень режиму припинення вогню, зокрема 25 вибухів (14 невизначеного походження і 11 розривів боєприпасів із озброєння невстановленого типу). Більшість таких порушень сталися в районах на північ від н. п. Широкине.

У Луганській області місія зафіксувала 12 порушень режиму припинення вогню (включаючи 11 вибухів невизначеного походження). Більшість таких порушень відбулося в районах на схід і захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте.

В ОБСЄ додали, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала не менше 11 453 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 3927 вибухів).

Нагадаємо, раніше у Зеленського звинуватили Росію в блокуванні мирних переговорів по Донбасу.