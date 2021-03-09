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09 березня 2021, 08:41 15

Лише початок: Мендель прокоментувала санкції проти олігарха Коломойського

09 березня 2021, 08:41 15
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Юлія Мендель закликала чекати інших новин по цій темі
Юлія Мендель закликала чекати інших новин по цій темі
Фото: з відкритих джерел
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На думку прессекретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель, санкції, які у США запровадили проти олігарха Ігоря Коломойського - це лише початок.

Як передає RegioNews, про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Гордон".

Санкція є більше символічною і показує, що у них є докази корупції, оскільки там звучить чітко слово "корупція". Я думаю, що це не кінець. Думаю, це початок", - сказала Мендель.

Прессекретар Зеленського нагадала, що цьому передувало оголошення трьом колишнім топменеджерам ПриватБанку підозри в розтраті 137 мільйонів гривень.

Окрім того, Мендель не підтвердила, але і не спростувала можливість видачі Україною Ігоря Коломойського, якщо з боку США надійде відповідний запит.

Мендель додала, що за останні два роки, по трьох відомих людях в Україні "було завдавано удару". Йдеться про нардепа і кума президента Росії Віктора Медведчука, бізнесменів Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського.

Менш ніж два роки минуло, у нас стався удар по трьох дуже відомих людях, які представляють величезні фінансові групи, які зробили свої статки на державному бюджеті, податках - на тому, за що мають жити українці. Такого не робив ніхто", - зазначила вона.

Раніше повідомлялось, що США вводять санкції проти олігарха Коломойського. Його звинувачують у значній корупції.

Згодом "Слуги народу" відреагували на санкції США проти Коломойського.

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