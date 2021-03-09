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09 марта 2021, 08:41 12

Только начало: Мендель прокомментировала санкции против олигарха Коломойского

09 марта 2021, 08:41 12
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Юлия Мендель призвала ждать других новостей по этой теме
Юлия Мендель призвала ждать других новостей по этой теме
Фото: из открытых источников
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По мнению пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, санкции, которые США ввели против олигарха Игоря Коломойского - это только начало.

Как передает RegioNews, об этом она рассказала в интервью изданию "Гордон".

Санкция является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского напомнила, что этому предшествовало объявление трем бывшим топ-менеджерам ПриватБанка подозрения в растрате 137 миллионов гривен.

Кроме того, Мендель не подтвердила, но и не опровергла возможность выдачи Украиной Игоря Коломойского, если со стороны США поступит соответствующий запрос.

Мендель добавила, что за последние два года, по трем известных людях в Украине "был нанесен удар". Речь идет о нардепе и кума президента России Викторе Медведчуке, бизнесменах Дмитрие Фирташе и Игоре Коломойском.

Менее чем два года прошло, у нас произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы, которые сделали свои состояния на государственном бюджете, налогах - на том, за что должны жить украинцы. Такого не делал никто", - отметила она.

Ранее сообщалось, что США вводят санкции против олигарха Коломойского. Его обвиняют в значительной коррупции.

Впоследствии "Слуги народа" отреагировали на санкции США против Коломойского.

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