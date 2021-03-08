Доба в ООС: бойовики знову стріляли із забороненого озброєння

На обстріли противника Збройні Сили України вели вогонь у відповідь

На обстріли противника Збройні Сили України вели вогонь у відповідь

Фото: із відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 7 березня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, поблизу Авдіївки та населеного пункту Лебединське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією штабу ООС, поблизу населеного пункту Опитне окупанти стріляли в бік українських позицій з підствольного гранатомета, а біля населеного пункту Південне здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько – окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - додали в штабі.

Там кажуть, що станом на 7 годину ранку, 8 березня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Ворог відкривав вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, українські війська стріляли у відповідь на обстріли.

Нагадаємо, минулої доби в зоні ООС було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.